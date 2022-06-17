***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.06.2022 18:39
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 17.06.2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038103
BIST
17:592.533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 47,97
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.533
En Düşük
2.486
17:5917,3323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0340
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3347
En Düşük
17,2421
17:5918,1618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1134
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,0888
17:591.025,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -7,45
|Açılış
|: 1.025,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.022,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BALAT
|11,00
|1.159.196
|% 10,00
|
|KUYAS
|6,71
|29.597.077
|% 10,00
|
|ORMA
|28,60
|254.462
|% 10,00
|
|OYYAT
|72,25
|54.541.222
|% 9,97
|
|IMASM
|48,74
|5.063.919
|% 9,97
|
|BRKO
|1,44
|2.967.299
|% -10,00
|
|DOBUR
|47,22
|2.327.679
|% -8,22
|
|YGGYO
|21,18
|14.747.669
|% -5,36
|
|RTALB
|14,32
|30.824.338
|% -4,66
|
|TDGYO
|6,39
|5.377.645
|% -4,20
|
|THYAO
|48,18
|4.502.236.794
|% 1,77
|
|EREGL
|28,84
|3.519.428.903
|% -1,23
|
|SISE
|21,90
|2.112.430.092
|% 3,99
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|SASA
|46,04
|1.881.062.101
|% 1,32
|
|YKBNK
|4,88
|1.129.011.196
|% 4,95
|
|AKBNK
|9,10
|1.967.463.031
|% 7,44
|
|ODAS
|2,93
|559.791.174
|% -2,98
|
|PRDGS
|2,71
|519.995.435
|% -1,81
|
|TSKB
|2,28
|355.412.234
|% 7,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3098
|17,3323
|% 0,20
|
|Euro
|18,0982
|18,1618
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,0546
|21,1602
|% -1,18
|
|Frank
|17,7502
|17,8571
|% -0,43
|
|Riyal
|4,6012
|4,6242
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-16,98
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-7,62
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|54,00
|
|Tam
|6.790
|6.911
|-55,00
|
|Yarım
|3.333
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,65
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,07
|-0,16
|
|B. Petrol
|114
|114
|-5,58
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DERIM
Yüzde 5.39 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 781, 800 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 49 üstünde . İşlem hacmi 30, 603.00 milyon TL de
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17:58YATAS
Yüzde 4.67 oranında artışla 14.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 106, 328 adet işlem
-
17:57SAFKR
Yüzde 4.56 oranında artışla 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 770, 372 adet işlem
-
17:56KARSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 216, 220 adet işlem