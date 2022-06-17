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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

17.06.2022 18:39
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 17.06.2022'de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038103


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