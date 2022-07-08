***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 17.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.07.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 14.06.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 ve 37/1053 sayılı kararı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aygaz Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfEK: 2 Aygaz Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044331BIST