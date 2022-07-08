***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.07.2022 12:26
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.06.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 17.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.07.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 06.07.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.06.2022 tarihli açıklamasına istinaden, 1.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesi ve eki Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 ve 37/1053 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2 Aygaz Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044331
BIST
12:162.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 9,59
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:1617,3226
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0546
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3253
En Düşük
17,1768
12:1617,5275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0355
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:16967,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,77
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,53
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:14
|IHAAS
|26,98
|3.221.042
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.631.712
|% 9,72
|
|GESAN
|51,95
|177.577.305
|% 9,37
|
|FONET
|15,20
|11.360.653
|% 9,12
|
|ASUZU
|167,40
|151.619.981
|% 8,42
|
|IZINV
|17,00
|4.435.245
|% -4,92
|
|GZNMI
|51,50
|12.641.854
|% -3,83
|
|MZHLD
|83,10
|8.244.950
|% -3,48
|
|ISGYO
|15,41
|61.911.768
|% -3,45
|
|RUBNS
|14,61
|340.723.651
|% -3,37
|
|THYAO
|49,38
|1.145.006.440
|% 0,37
|
|EREGL
|26,48
|552.628.333
|% 0,99
|
|SISE
|21,62
|547.349.164
|% 0,93
|
|KRDMD
|10,77
|383.235.154
|% 1,99
|
|RUBNS
|14,61
|340.723.651
|% -3,37
|
|YKBNK
|4,28
|206.853.402
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,83
|112.349.545
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,77
|383.235.154
|% 1,99
|
|ODAS
|2,87
|86.477.871
|% 1,41
|
|SISE
|21,62
|547.349.164
|% 0,93
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3149
|17,3228
|% 0,32
|
|Euro
|17,5139
|17,5238
|% -0,22
|
|Sterlin
|20,6087
|20,7120
|% -0,36
|
|Frank
|17,6417
|17,7479
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5990
|4,6221
|% 0,36
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-4,42
|
|Altın Gr.
|967
|968
|2,28
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.603
|10,00
|
|Tam
|6.508
|6.594
|8,00
|
|Yarım
|3.185
|3.224
|4,00
|
|Çeyrek
|1.596
|1.612
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,12
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,12
|