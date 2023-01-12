***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.01.2023 19:29
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihracına ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 10.01.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.01.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.01.2023 tarihli açıklamasına istinaden, 3.000.000.000 TL'ye kadar, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesi konusunda ihraç belgesinin onaylanması amacıyla 12.01.2023'de Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101557
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1277
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.142,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,50
|Açılış
|: 1.142,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.593
|% 9,99
|
|SDTTR
|62,30
|14.385.444
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|120.521.233
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|15.626.989
|% -9,92
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|TERA
|24,60
|41.606.749
|% -4,87
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7786
|18,7811
|% 0,04
|
|Euro
|20,3062
|20,3178
|% 0,63
|
|Sterlin
|22,8091
|22,9235
|% 0,33
|
|Frank
|20,1309
|20,2522
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|15,01
|
|Altın Gr.
|1.142
|1.142
|9,52
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.714
|7.779
|46,00
|
|Yarım
|3.756
|3.806
|23,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.903
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,78
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,20
|
|B. Petrol
|84,19
|84,19
|1,52
|