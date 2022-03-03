***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
03.03.2022 19:53
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, halka açık şirketler ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak kamuya açıklanmak üzere bir rapor hazırlanmalıdır. Bu çerçevede hazırlanan rapor ekte yer almakta olup, söz konusu raporun kabulüne ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007075
BIST
18:052.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,20
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.047
En Düşük
2.009
18:0514,1077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0179
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
18:0515,6870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0222
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
18:05877,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 5,72
|Açılış
|: 877,75
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BUCIM
|2,02
|6.027.730
|% 13,48
|
|ASUZU
|45,12
|44.897.975
|% 10,00
|
|PKENT
|374,00
|21.122.104
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.153.549.177
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|516.438.403
|% 9,96
|
|KZBGY
|44,10
|13.280.483
|% -10,00
|
|AKFGY
|3,25
|144.102.858
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.489.393
|% -9,88
|
|SANEL
|9,12
|10.851.447
|% -8,16
|
|KONKA
|10,35
|148.047.279
|% -6,59
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|THYAO
|25,94
|3.532.525.765
|% -0,15
|
|EREGL
|35,34
|3.515.778.363
|% 2,49
|
|ASELS
|23,82
|2.135.633.482
|% 3,75
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|KRDMD
|13,61
|4.503.194.403
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|803.716.280
|% 0,27
|
|PETKM
|7,90
|1.340.537.770
|% 3,40
|
|GARAN
|11,78
|1.813.182.422
|% 1,38
|
|DOHOL
|2,65
|362.334.309
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1020
|14,1401
|% 0,36
|
|Euro
|15,6039
|15,6873
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,7828
|18,8770
|% -0,21
|
|Frank
|15,2895
|15,3817
|% 0,28
|
|Riyal
|3,7543
|3,7732
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,41
|
|Altın Gr.
|877
|877
|5,19
|
|Cumhuriyet
|5.812
|5.900
|-4,00
|
|Tam
|5.792
|5.938
|12,04
|
|Yarım
|2.799
|2.873
|5,82
|
|Çeyrek
|1.404
|1.436
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,08
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,38
|11,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TSGYO
Yüzde 5.45 oranında artışla 3.29 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 357, 674 adet işlem
-
17:57IHAAS
Yüzde 6.64 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 311, 976 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 3 artarak (% 1.96 ) 1, 835
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, KOZAL, KOZAA, PKENT, EDIP, ISKUR, IPEKE
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, BASCM, AKFGY