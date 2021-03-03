***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kar Dağıtım ÖnerisiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 03.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 Peşin 0,5000000 50 15 0,4250000 42,5Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 07.04.2021 09.04.2021 08.04.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 0 0Ek AçıklamalarAygaz A.Ş yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.Söz konusu finansal tablolar ile Aygaz A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucundaTFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 24.889.000,00 TL net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise 288.855.078,84 TL cari yıl karı bulunduğu görülereka. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin, 31.12.2020 itibariyle VUK kayıtlarında mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için, 2020 yılı için ayrılmamasının,b. TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 24.889.000,00 TL net dönem zararına 3.039.229,36 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu 21.849.770,64 TL bağışlar eklenmiş net dönem zararına ulaşıldığı görülmüş olup, 24.889.000,00 TL tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesininVUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 288.855.078,84 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğuGörülmüş olup, buna göre,c. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 17. maddesine ve 31 Mart 2014 tarihli Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından onaylanan Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde piyasa beklentileri, Şirketimizin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu da dikkate alınarak kâr payı dağıtımının150.000.000,00 TL pay sahiplerine13.500.000,00 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması,şeklinde gerçekleştirilmesinin,d. Pay sahiplerine ödenecek temettü toplamı olan 150.000.000,00 TL'nin tamamının nakden ödenmesinine. Yukarıdaki kar dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının TFRS'ye göre geçmiş yıl karlarından yukarıda bahsi geçen mahsup işlemi sonrası oluşan 1.586.794.000,00 TL tutarındaki geçmiş yıl karlarından, VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımızda ise cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasınınf. VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen 150.000.000,00-TL kâr payı ve ayrılan 13.500.000,00-TL II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 125.355.078,84 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasınıng. Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimî temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı diğer pay sahiplerimize ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kar payı ödenmesininKâr payı ödeme tarihinin 7 Nisan 2021 tarihinden itibaren başlanması teklifinin 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım_2020.pdfEK: 2 Divididend Distribution_2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAYGAZ A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 300.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 332.341.078,56Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 31.036.000 336.851.917,244. Vergiler ( - ) 55.925.000 47.996.838,45. Net Dönem Kârı -24.889.000 288.855.078,846. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -24.889.000 288.855.078,84Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı -24.889.000 288.855.078,849. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 3.039.229,36 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -21.849.770,64 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 15.000.000* Nakit 0 15.000.000* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 135.000.00016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 13.500.00017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 0 125.355.078,8420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 150.000.000 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 144.609.000 0 0 0,425 42,5TOPLAM 144.609.000 0 0 0,425 42,5Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları* Kar dağıtımında imtiyazlı pay yoktur.** Dağıtılan net kar payı hesaplaması Kar payı dağıtımında istisnaya tabi herhangi bir kazanç bulunmadığından tam mükellef gerçek kişilere isabet eden kısım üzerinden % 15 stopaj uygulanacaktır. 2020 yılında yapılan kar payı ödemelerinin % 76,04 oranındaki payların tam mükellef kurumlara yapıldığı, diğer % 23,96 oranındaki payların tamamının ise tam mükellef gerçek kişilerden oluştuğu dikkate alınarak, benzer dağılım varsayılarak hesaplama yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915008BIST