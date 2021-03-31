***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da kabulüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 01.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 08.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının esas sözleşme değişikliği ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadırT.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1503 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061561334 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aygaz Tadil Tasarı 2021_TR.pdfEK: 2 Aygaz Tadil Tasarı 2021_ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922409BIST