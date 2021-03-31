***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.03.2021 20:03
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'da kabulü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının esas sözleşme değişikliği ile ilgili maddesi aşağıda yer almaktadır
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 08 Şubat 2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1503 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061561334 sayılı iznine istinaden Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliği teklifi görüşüldü, söz alan olmadı ve ilgili maddenin alınan izinlere uygun olarak ekte yer aldığı üzere değiştirilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz Tadil Tasarı 2021_TR.pdf
EK: 2 Aygaz Tadil Tasarı 2021_ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922409
BIST