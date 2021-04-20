***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2021 18:48
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliğinin tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 01.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 08.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 20.04.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilen kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amaçlı esas sözleşme değişikliği 20.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Aygaz Tadil Tasarı 2021_TR.pdf
EK: 2 Aygaz Tadil Tasarı 2021_ENG.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929731
BIST
18:051.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -11,96
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
18:058,1093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0210
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
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8,1334
En Düşük
8,0681
18:059,7726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0336
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
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9,8174
En Düşük
9,7152
18:05464,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,77
|Açılış
|: 464,31
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
464,66
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|19,14
|1.013.482
|% 10,00
|
|AKCNS
|19,69
|64.527.825
|% 10,00
|
|JANTS
|709,50
|51.472.130
|% 10,00
|
|BAYRK
|9,58
|14.357.503
|% 9,99
|
|INVEO
|111,90
|32.562.939
|% 9,92
|
|ESCOM
|5,13
|10.964.562
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.766.128
|% -10,00
|
|KONTR
|55,35
|16.116.918
|% -10,00
|
|FADE
|14,40
|42.865.843
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|597.941
|% -10,00
|
|EREGL
|18,23
|1.575.134.959
|% 0,39
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|KRDMD
|7,20
|725.956.808
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|EKGYO
|1,84
|688.611.459
|% -1,08
|
|GARAN
|7,09
|1.525.453.165
|% 1,29
|
|YKBNK
|2,12
|433.894.664
|% 1,92
|
|TSKB
|1,26
|237.132.025
|% -2,33
|
|PETKM
|6,57
|1.102.106.971
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1044
|8,1141
|% 0,32
|
|Euro
|9,7653
|9,7767
|% 0,39
|
|Sterlin
|11,2881
|11,3447
|% 0,12
|
|Frank
|8,8393
|8,8925
|% 0,46
|
|Riyal
|2,1581
|2,1689
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|6,92
|
|Altın Gr.
|465
|465
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,77
|0,05
|
|B. Petrol
|66,21
|66,21
|-0,84
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
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Yüzde -5.07 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 052, 205 adet işlem
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Yüzde -6.93 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 517, 785 adet işlem
-
17:56YKSLN
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 5.14 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 093, 817 adet işlem
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17:55AGYO
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 835, 063 adet işlem