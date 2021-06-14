***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.06.2021 18:25
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "A-1+(Trk) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "B / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942254
BIST
18:051.454
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,61
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
18:058,4055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0113
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
18:0510,1971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0339
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
18:05503,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -3,10
|Açılış
|: 503,77
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|3,96
|377.420.288
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.991.483
|% 10,00
|
|OYYAT
|24,78
|56.577.052
|% 9,94
|
|KUTPO
|35,38
|188.408.045
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|652.720
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.476.528
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.763.785
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.475.642
|% -9,81
|
|MZHLD
|46,00
|3.078.772
|% -8,18
|
|YAYLA
|3,97
|9.591.197
|% -7,24
|
|THYAO
|14,62
|1.655.738.320
|% 0,21
|
|FENER
|37,92
|701.930.145
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,18
|551.642.183
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|533.919.369
|% -0,88
|
|TUPRS
|104,00
|533.815.922
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,18
|551.642.183
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|533.919.369
|% -0,88
|
|THYAO
|14,62
|1.655.738.320
|% 0,21
|
|BOBET
|5,49
|520.064.620
|% 2,62
|
|HALKB
|5,05
|426.779.220
|% 0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3999
|8,4055
|% 0,13
|
|Euro
|10,1895
|10,1971
|% 0,33
|
|Sterlin
|11,8226
|11,8819
|% 0,13
|
|Frank
|9,3047
|9,3607
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2331
|2,2443
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|-13,04
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,93
|27,95
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,55
|7,56
|0,01
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 83 artarak (% 0.25 ) 1, 566
-
17:58XU100
Endeks 1, 458 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 12, 303.00 milyon TL de
-
17:58KLMSN
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 22.24 lira fiyatla işlem gören hissede 909, 640 adet işlem
-
17:56YAYLA
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 4.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 611 adet işlem
-
17:55RYSAS
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 766, 020 adet işlem