***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
14.06.2022 18:15
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Uzun Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "BB / (Stabil Görünüm)" ve Kısa Vadeli Uluslararası Notu (yerel ve yabancı para cinsinden) "J3 / (Stabil Görünüm)" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037274
BIST
17:592.511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,56
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0348
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.007,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.722.356
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.722.356
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.759.317
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|MERIT
|31,94
|18.337.741
|% 9,99
|
|ISGYO
|12,87
|221.515.465
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.720.056
|% -9,85
|
|TSKB
|2,19
|388.777.767
|% -7,59
|
|ULUUN
|18,30
|100.756.555
|% -6,78
|
|BERA
|12,76
|391.358.153
|% -5,55
|
|THYAO
|46,90
|4.415.194.256
|% -0,21
|
|SASA
|44,72
|2.371.574.243
|% 4,93
|
|EREGL
|30,44
|2.343.783.086
|% -2,25
|
|SISE
|21,94
|2.122.687.116
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,04
|1.185.956.489
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|505.026.001
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,62
|788.373.726
|% -2,33
|
|TSKB
|2,19
|388.777.767
|% -7,59
|
|MOBTL
|1,77
|280.107.459
|% -5,35
|
|ODAS
|2,85
|371.162.552
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2719
|17,2853
|% 0,14
|
|Euro
|18,0046
|18,0284
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,6969
|20,8007
|% -0,82
|
|Frank
|17,2024
|17,3060
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,06
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.802
|-16,00
|
|Yarım
|3.284
|3.327
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,06
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,33
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem