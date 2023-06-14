***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup,notlar aşağıdaki şekildedir Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : - Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : - Söz konusu kredi derecelendirmesine ilişkin bilgi internet sitemizde açıklanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158769BIST