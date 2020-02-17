***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe1. PAY SAHİPLERİ1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının KolaylaştırılmasıYıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıKar duyurusu dönemlerinde 2 webcast yayını gerçekleştirilmiş, yatırımcılarla yüzyüze görüşmeler ve telekonferanslarla birlikte 70?e yakın görüşme yapılmıştır.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme HakkıÖzel denetçi talebi sayısıGenel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı1.3. Genel Kurulİlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741470Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığıSunulmuştur.İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıBu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantılarıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741497Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adıBağış ve yardımlara ilişkin üst limit her yıl genel kurulda belirlenmekte ve şirket ana sözleşmesi Madde 3-o da bağışlar için genel çerçeve belirtilmektedir. Ancak ayrıca bir bağış politikası bulunmamaktadır.Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı genel kurul toplantısına ilişkin bildirim: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748914Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarasıMadde 14-aGenel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgiGenel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.1.4. Oy HaklarıOy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığıHayır (No)Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranlarıEn büyük pay sahibinin ortaklık oranı% 40,681.5. Azlık HaklarıAzlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediğiHayır (No)Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.1.6. Kar Payı HakkıKurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Kar Dağıtım PolitikasıYönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metniKar payı dağıtılmıştır.Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısıBildirim İçeriğiGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul ToplantılarıGenel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı20/03/2019 0 % 86 % 0 % 86 Yatırımcı İlişkileri /Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Genel Kurul Bilgileri Soru gelmemiştir. - 0 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748914İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-III4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-IIFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Aday gösterme komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Kurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıFaaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)Ücret komitesinin faaliyetleri kurumsal yönetim komitesi tarafından üstlenilmiştir. KYUR / Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme Bölümü4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali HaklarFaaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Raporu ve Başkanın MesajıKurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Ücretlendirme PolitikasıFaaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adıYönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası ve Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar-Dipnot 31Bildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komiteleri-IIYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor SayısıDenetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 9 9Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 67 % 33 5 5Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 50 7 7Diğer (Other) Yürütme Komitesi % 100 % 0 12 12İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıEn son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihiYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıHayır (No)Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiEvet (Yes)Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı1 (İç denetim birimi tarafından yıl içinde yapılan faaliyetler hakkında toplu olarak denetim komitesine bilgi verilmektedir.)Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarasıRisk Yönetimi ve İç DenetimYönetim kurulu başkanının adıMustafa Rahmi Koçİcra başkanı / genel müdürün adıGökhan TezelYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısıKurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adıBulunmamaktadır.Kadın üyelerin sayısı ve oranı1 (%11)Bildirim İçeriğiYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulunun YapısıYönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup OlmadığıMustafa Rahmi Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/1996 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Mehmet Ömer Koç İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 27/03/1996 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Alexandre F.J. Picciotto İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/07/2012 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Dr.Bülent Bulgurlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/04/2008 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Levent Çakıroğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/03/2015 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Yağız Eyüboğlu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/04/2016 Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)Kutsan Çelebican İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741470 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Kemal Ege Cansen İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741470 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 21/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741470 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe3. MENFAAT SAHİPLERİ3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket PolitikasıKurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adıKurumsal / Aygazda Kariyer / İK UygulamalarıÇalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı21İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanıİç Denetim MüdürüŞirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgilerihttps://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-iletisim-hatti, https://aygaz.com.tr/kurumsal/kurumsal-bize-yazin3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının DesteklenmesiKurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Kurumsal Yönetim Raporları / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Menfaat Sahipleri / Menfaat Sahiplerinin Yönetime KatılımıÇalışanların temsil edildiği yönetim organlarıŞirketimizde gerek sendikalı, gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır. Her yıl uygulanan Çalışan Bağlılığı Araştırması ile her çalışma arkadaşımızın görüşü anket, açık uçlu yanıtlar şeklinde anonim olarak alınmaktadır. Muhtelif iletişim toplantıları ile hem şirket ile ilgili bilgiler çalışanlar, bayiler ve diğer paydaşlarla paylaşılmakta, hem de bu paydaşların soru ve yorumları alınmaktadır.3.3. Şirketin İnsan Kaynakları PolitikasıKilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolüTüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planı oluşturulur. Bu Halefiyet Planı, Genel Müdür onayının ardından Yönetim Kurulu bilgisine sunularak nihai haline getirilir.Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal- Aygaz?da Kariyer- İK Politikamız, Etik İlkeler Aygaz?da şirketin bağlı olduğu Koç Topluluğu?nun imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinde yer alan insan hakları ve çalışma standartları ilkelerine uyum esas alınır ve bu ilkeler tüm insan kaynakları süreçlerinin merkezinde yer alır. Personel alımı ölçütlerini içeren Personel Yönetmeliği tüm şirket çalışanları tarafından görülebilmekte ve her bir iş ilanında aranan nitelikler sunulmaktadır. Ayrıca, Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri?nde işe alımda fırsat eşitliği konusu vurgulanmaktadır.Pay edindirme planı bulunup bulunmadığıPay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özetiKurumsal / Aygazda Kariyer / Etik İlkelerİş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı3.5. Etik Kurallar ve Sosyal SorumlulukKurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adıYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Politika ve Esaslar / Etik İlkelerKurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemlerKurumsal / Toplumsal Sorumluluk / Sürdürülebilirlik / Sürdürülebilirlik Raporlarıİrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemlerKonuyla ilgili esaslar Aygaz Etik Davranış Kuralları?nda yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Kimlik ve Yönetim- Politika ve Esaslar ? Etik İlkeler altında Etik Politikalar, Yolsuzlukla Mücadele ve Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kurallarıİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK2.1. Kurumsal İnternet SitesiKurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adlarıYatırımcı İlişkileri /Pay Bilgileri ve Yatırımcı Araçları, Finansal Raporlar, Faaliyet Raporları, Sunumlar, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Kimlik ve YönetimKurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölümYatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik ve Yönetim / Hissedar YapısıKurumsal internet sitesinin hazırlandığı dillerTürkçe ve İngilizce2.2. Faaliyet Raporu2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adlarıa) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu- Yönetim ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanlarıb) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığıc) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu Faaliyet Esaslarıç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıŞirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıKurumsal Yönetim / Hukuki Açıklamalar / Dava ve Yaptırımlare) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBöyle bir durum bulunmamaktadır.f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adıBöyle bir durum bulunmamaktadır.g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adıİnsan Kaynakları ve Sürdürülebilir Büyüme ile Toplumsal Sorumluluk ana başlıkları altında yer almaktadır.İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-II4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının ŞekliRaporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısıYönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı% 93Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığıHayır (No)Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğuBu yönde bir tanımlama bulunmayıp, bilgi ve belgeler yönetim kurulu gündemindeki konu ve süreç dikkate alınarak belirlenmekte ve yeterli sürede tüm üyelere gönderilmektedir.Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adıBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınırBu yönde bir belirleme bulunmamaktadır.4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan KomitelerFaaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adıKurumsal Yönetim / Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu, Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve BağımsızlığıKomite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısıhttps://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749758, https://aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/komitelerBildirim İçeriğiYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komiteleri-IYönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup OlmadığıDenetim Komitesi (Audit Committee) Kutsan Çelebican Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Denetim Komitesi (Audit Committee) Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Kutsan Çelebican Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yağız Eyüboğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ferda Erginoğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Dr. Bülent Bulgurlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Mustafa Rahmi Koç Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Mehmet Ömer Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Yıldırım Ali Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Alexandre F.J. Picciotto Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)Diğer (Other) Yürütme Komitesi Caroline Nicole Koç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819757BIST