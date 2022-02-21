***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
21.02.2022 16:18
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
21/02/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
21/02/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
Açıklama
Şirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Şubat 2022 tarihinde
kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme
sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşmenin
geçerlilik süresi 2 yıldır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003175
BIST
17:342.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 12,25
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:3413,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0032
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:3415,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0094
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:34831,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,31
|Açılış
|: 830,63
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:31
|LKMNH
|14,63
|42.063.713
|% 10,00
|
|DERHL
|5,72
|26.775.198
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.501.832
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|7.196.608
|% 9,90
|
|PAPIL
|19,62
|38.145.291
|% 9,61
|
|BASCM
|3,08
|50.727
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.124.148
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.258.022
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,58
|4.657.733.436
|% 0,61
|
|KRDMD
|11,81
|1.276.111.985
|% 0,60
|
|EREGL
|28,84
|1.072.423.758
|% 1,76
|
|YKBNK
|4,08
|1.062.850.835
|% 1,24
|
|GARAN
|11,84
|893.489.581
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|1.062.850.835
|% 1,24
|
|THYAO
|29,58
|4.657.733.436
|% 0,61
|
|KARSN
|3,92
|597.829.059
|% 7,99
|
|ODAS
|1,36
|175.813.355
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,81
|1.276.111.985
|% 0,60
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6434
|13,6494
|% 0,01
|
|Euro
|15,4681
|15,4807
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,5183
|18,6112
|% 0,09
|
|Frank
|14,8244
|14,9137
|% 0,48
|
|Riyal
|3,6260
|3,6442
|% -0,01
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-2,85
|
|Altın Gr.
|831
|832
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,09
|92,09
|0,70
|