***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi21/02/2024Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi21/02/2026Not Geçerlilik Başlangıç TarihiAçıklamaŞirketimiz ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında 21 Şubat 2024 tarihinde kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirme sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni sözleşmenin geçerlilik süresi 2 yıldır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251050BIST