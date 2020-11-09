***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Kuleli Tankercilik A.Ş.(‘Kuleli')'nin 14 Mart 2019 tarihinde %100'ünü devraldığı Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli kredilerinin kapatılarak, yürütmekte olduğu su faaliyetiyle ilgili devam eden yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amaçlarıyla yapacağı sermaye artırımına katılmak üzere Kuleli'nin sermayesinin 80.000.000 TL arttırılarak 98.000.000 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine, bu tutarın şirketimizce muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilerek 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886994BIST