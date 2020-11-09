***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2020 08:36
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından, Şirketimizin %100 oranındaki bağlı ortaklığı Kuleli Tankercilik A.Ş.(‘Kuleli')'nin 14 Mart 2019 tarihinde %100'ünü devraldığı Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kısa vadeli kredilerinin kapatılarak, yürütmekte olduğu su faaliyetiyle ilgili devam eden yatırımlarının ve işletme sermayesi ihtiyacının finansmanı amaçlarıyla yapacağı sermaye artırımına katılmak üzere Kuleli'nin sermayesinin 80.000.000 TL arttırılarak 98.000.000 TL'ye yükseltilmesi dolayısıyla yapılacak sermaye artırımına iştirak edilmesine, bu tutarın şirketimizce muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilerek 31.12.2020 tarihine kadar ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886994
BIST
18:051.192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.192
En Düşük
1.177
18:058,3951
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -0,1242
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5700
|
8,5274
En Düşük
8,3455
18:059,9972
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1292
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,0521
En Düşük
9,9216
18:05531,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,06
|Açılış
|: 531,76
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
524,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|18,15
|7.953.104
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|6.310.960
|% 10,00
|
|MARKA
|4,62
|28.024.199
|% 10,00
|
|BLCYT
|7,26
|62.271.081
|% 10,00
|
|GEDZA
|19,03
|29.268.580
|% 10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|7.860.456
|% -10,00
|
|PKENT
|697,50
|48.438
|% -10,00
|
|ATSYH
|5,40
|1.016.672
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|393.395
|% -9,99
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|ODAS
|3,60
|890.045.593
|% 0,28
|
|SISE
|6,60
|839.653.431
|% -0,45
|
|TSKB
|2,13
|1.997.613.874
|% 0,47
|
|KRDMD
|3,45
|1.635.875.022
|% 3,92
|
|SKBNK
|1,80
|698.050.756
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|564.204.907
|% 1,12
|
|GARAN
|6,98
|1.808.241.835
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3772
|8,3861
|% -1,56
|
|Euro
|9,9715
|10,0018
|% -1,23
|
|Sterlin
|11,0792
|11,1348
|% -0,83
|
|Frank
|9,3315
|9,3877
|% -1,02
|
|Riyal
|2,2404
|2,2516
|% -1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.963
|1.964
|11,21
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BLCYT
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 662, 002 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 83 artarak (% 0.76 ) 1, 300
-
17:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TSKB, GARAN, KRDMD
-
17:58XU100
Endeks 1, 190 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de
-
17:56TSGYO
Yüzde 5.74 oranında artışla 3.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 981, 515 adet işlem