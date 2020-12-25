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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.12.2020 18:12



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 25 Aralık 2020 tarihli yönetim kurulu kararında, Şirketimizde
Genel Müdür Yardımcısı (Mali) görevinde bulunan Bay Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bay Gökhan Dizemen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevinde bulunan Bay Ali Kızılkaya'nın 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Şirketimiz bünyesinde halihazırda Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına
Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevine atanacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bayan Elifcan Yazgan'ın aynı tarih itibari ile atanmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894996


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