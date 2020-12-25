***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.12.2020 18:12
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Aralık 2020 tarihli yönetim kurulu kararında, Şirketimizde
Genel Müdür Yardımcısı (Mali) görevinde bulunan Bay Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bay Gökhan Dizemen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevinde bulunan Bay Ali Kızılkaya'nın 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Şirketimiz bünyesinde halihazırda Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasına
Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevine atanacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bayan Elifcan Yazgan'ın aynı tarih itibari ile atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894996
BIST
18:051.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.438
En Düşük
1.423
18:057,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
18:059,2440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0012
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
18:05458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,22
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARTN
|94,05
|33.366.695
|% 10,01
|
|VKING
|6,93
|4.703.699
|% 10,00
|
|TKURU
|209,00
|201.685
|% 10,00
|
|ADEL
|28,60
|73.820.261
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|80.067.448
|% 10,00
|
|ALCAR
|333,00
|232.428.359
|% -10,00
|
|BRYAT
|558,30
|44.031.754
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,80
|281.541
|% -10,00
|
|INVEO
|47,12
|120.593.490
|% -9,99
|
|BRSAN
|30,30
|98.703.142
|% -9,98
|
|KOZAL
|94,70
|2.342.407.918
|% 3,61
|
|GUBRF
|64,00
|2.161.890.221
|% 2,48
|
|KOZAA
|15,79
|1.732.623.182
|% 0,19
|
|IPEKE
|13,45
|1.207.454.834
|% -2,32
|
|ECILC
|7,50
|893.204.048
|% -5,42
|
|SKBNK
|1,51
|459.684.155
|% 0,67
|
|TSKB
|1,83
|366.350.987
|% -1,08
|
|EKGYO
|2,14
|416.497.180
|% -0,47
|
|KRDMD
|5,39
|670.394.074
|% 1,70
|
|SISE
|7,19
|847.266.682
|% 0,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5834
|7,5893
|% 0,36
|
|Euro
|9,2405
|9,2440
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,2482
|10,2996
|% 0,37
|
|Frank
|8,4817
|8,5328
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0157
|2,0258
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|458
|459
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,01
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|