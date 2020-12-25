***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25 Aralık 2020 tarihli yönetim kurulu kararında, ŞirketimizdeGenel Müdür Yardımcısı (Mali) görevinde bulunan Bay Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bay Gökhan Dizemen'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasınaGenel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevinde bulunan Bay Ali Kızılkaya'nın 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Şirketimiz bünyesinde halihazırda Tedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla atanmasınaTedarik Zinciri Direktörü görevinde bulunan Bayan Ayşe Abamor Bilgin'in 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) görevine atanacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Bayan Elifcan Yazgan'ın aynı tarih itibari ile atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894996BIST