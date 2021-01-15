***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 21:43
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aygaz A.Ş.'nin ("Aygaz") mevcut bayi ağı ve eve teslimat tecrübesini kullanarak, e-ticaret ve giderek büyüyen kargo dağıtım sektöründeki %100'üne sahip olduğu Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla, Aygaz, Aykargo ve McKinsey Grubu (‘McKinsey') arasında stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak 15.01.2021 tarihinde Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.
Sözleşme ile işbirliğinin ana unsurları belirlenmiş olup, taraflarca ilk 5 yılda Aykargo'ya toplam 75 milyon ABD Doları sermaye konulması suretiyle yatırım yapılması ve ortaklık yapısının %80 Aygaz, %20 McKinsey olarak belirlenmesi öngörülmüştür. Bu dönemde McKinsey tarafından Aykargo'ya üstlendiği yatırım tutarı kadar teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması öngörülmektedir. Ayrıca beşinci yılın sonundan itibaren McKinsey'e sahip olduğu payları belirli dönem ve koşullarda halka arz ve/veya Aygaz'a satma opsiyonu verilmesi suretiyle çıkış hakkı, Aygaz'a da ön alım hakkı ve satın alma opsiyonu tanınması kabul edilmiştir. İşbirliğinin detaylarına ilişkin tamamlayıcı ek sözleşmelerin ise 15.04.2021 tarihine kadar imzalanması planlanmaktadır.
Konuya ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902839
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
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En Düşük
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444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.664
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.525.245
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.210.099
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|603.455
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.816.572
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.732.658.672
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|836.222.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.728.457
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4508
|7,4593
|% 1,34
|
|Euro
|9,0027
|9,0145
|% 0,52
|
|Sterlin
|10,0915
|10,1421
|% 0,40
|
|Frank
|8,3323
|8,3825
|% 0,81
|
|Riyal
|1,9807
|1,9907
|% 1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-19,01
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,80
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|55,06
|55,06
|-1,36
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