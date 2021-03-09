***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 08:31
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Sponsorluk Politkasının kabul edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu politika www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916436
BIST
09:551.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,77
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.542
En Düşük
1.542
09:557,7061
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0463
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7829
En Düşük
7,6633
09:559,1509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0451
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2271
En Düşük
9,0931
09:55418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,30
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler09:55
|OZRDN
|11,99
|227.031
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|20.218
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|5.568.576
|% 9,99
|
|DIRIT
|8,84
|465.541
|% 9,95
|
|IZTAR
|28,32
|5.567.485
|% 9,94
|
|ISGSY
|22,00
|348.458
|% -8,33
|
|KSTUR
|327,50
|159.820
|% -4,52
|
|CASA
|152,80
|724.730
|% -3,90
|
|AKYHO
|2,30
|712.434
|% -3,77
|
|COSMO
|10,60
|38.075
|% -3,64
|
|SASA
|38,40
|205.683.917
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,75
|167.697.586
|% 0,00
|
|POLHO
|3,85
|75.204.551
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,80
|73.100.496
|% 0,00
|
|SARKY
|11,70
|52.245.413
|% 0,00
|
|POLHO
|3,85
|75.204.551
|% 0,00
|
|SAHOL
|10,75
|167.697.586
|% 0,00
|
|SASA
|38,40
|205.683.917
|% 0,00
|
|PRKAB
|13,80
|73.100.496
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,39
|12.241.073
|% 0,84
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7008
|7,7061
|% -0,60
|
|Euro
|9,1342
|9,1509
|% -0,49
|
|Sterlin
|10,6090
|10,6622
|% -0,51
|
|Frank
|8,1868
|8,2361
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0438
|2,0541
|% -0,62
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.692
|1.693
|11,90
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,82
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,34
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,02
|
|B. Petrol
|68,16
|68,16
|-0,08
|