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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.03.2021 08:31



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Sponsorluk Politkasının kabul edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu politika www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916436


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OZRDN 11,99 227.031 % 10,00  
TRILC 13,31 20.218 % 10,00  
VKFYO 9,80 5.568.576 % 9,99  
DIRIT 8,84 465.541 % 9,95  
IZTAR 28,32 5.567.485 % 9,94  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,7008 7,7061 % -0,60  
Euro 9,1342 9,1509 % -0,49  
Sterlin 10,6090 10,6622 % -0,51  
Frank 8,1868 8,2361 % -0,57  
Riyal 2,0438 2,0541 % -0,62  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.692 1.693 11,90  
Altın Gr. 419 419 0,82  
Cumhuriyet 2.778 2.820 39,00  
Tam 2.764 2.834 36,87  
Yarım 1.336 1.371 17,84  
Çeyrek 670 686 8,92  
Gümüş.Ons 25,31 25,34 0,21  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,02  
B. Petrol 68,16 68,16 -0,08  
Seans Raporu 09:55
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