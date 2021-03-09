***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Sponsorluk Politkasının kabul edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu politika www.aygaz.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916436BIST