***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Aykargo ile ilgili proje kapsamında görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuya ilişkin nihai sözleşmeler imzalandığında yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928635BIST