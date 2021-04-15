***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 19:21
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Aykargo ile ilgili proje kapsamında görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuya ilişkin nihai sözleşmeler imzalandığında yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928635
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.419
En Düşük
1.398
18:058,0249
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0534
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7728
En Düşük
9,6004
18:05455,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,36
|Açılış
|: 455,69
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
|
|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.842.048.396
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0220
|8,0249
|% -0,57
|
|Euro
|9,6064
|9,6292
|% -0,55
|
|Sterlin
|11,0300
|11,0853
|% -0,43
|
|Frank
|8,6671
|8,7193
|% -0,42
|
|Riyal
|2,1335
|2,1442
|% -0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|30,21
|
|Altın Gr.
|456
|456
|5,42
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,08
|
|B. Petrol
|66,86
|66,86
|0,28
|