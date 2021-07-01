***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %50 paya sahip olduğumuz Bangladeş'te kurulu iş ortaklığımız United LPG Ltd.'nin sermayesinin 100.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 1.120.000.000 BDT'ye (yaklaşık 12.000.000 USD) yükseltilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından söz konusu sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilerek, 510.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.000.000 USD) Şirketimizce 30 Temmuz 2021 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945570BIST