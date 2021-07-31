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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.07.2021 16:44



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.01.2021, 15.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         15 Ocak 2021 tarihli özel durum açıklamamızı takiben, Şirketimizin  bağlı ortaklığı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin ("Aykargo") faaliyetlerinin geliştirilmesi ve daha etkin yürütülmesi amacıyla McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. ("McKinsey") ile stratejik işbirliği kurulmasına yönelik olarak yürütülen görüşmeler sonucunda, 15 Ocak 2021 tarihinde imzalanan Ortaklık Çerçeve Sözleşmesi'nin yerine, Aykargo'nun McKinsey'den aynı hizmetlerin alımını kapsayan başarı primine dayalı uzun vadeli bir Danışmanlık Sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanarak işbirliğine devam edilmesine karar verilmiştir.
Aykargo ve McKinsey arasındaki işbirliği 5 yılı hizmet sunumu ve takip eden 2 yılı başarı primi ödeme dönemi ("Ödeme Dönemi") olmak üzere toplam 7 yılı kapsamaktadır. 15 milyon Amerikan Doları olarak belirlenen McKinsey tarafından sunulacak hizmetlerin bedelinde (Toplam Hizmet Bedeli) bir değişiklik olmamıştır.
Toplam Hizmet Bedelini artı veya eksi yönde etkileyebilecek olan başarı primi ise, Ödeme Döneminde Aykargo'nun halka arz edilmesi halinde halka arz sonucu oluşacak değerinin, aksi takdirde ise bağımsız değerleme çalışması dikkate alınarak belirlenecek piyasa değerinin McKinsey Başarı Prim Oranı ile çarpılması ile hesaplanacak olup, bu tutardan o tarihe kadar faturalanan hizmet bedeli tutarı ile halka arz halinde oluşacak ilgili masraflar düşülecektir.  McKinsey Başarı Prim Oranı Sözleşme'de belirlenen formüle göre hesaplanacak olup, ilgili oranın yaklaşık %20 olması beklenmektedir.
Aykargo hizmet döneminde Toplam Hizmet Bedeli'nin 2,5 milyon Amerikan Doları'nı beş eşit taksitte ödeyecektir. Faturalanan hizmet bedelinin bakiye tutarı ise hesaplanacak başarı primi ile birlikte ödeme veya iptale konu olacaktır.
Sözleşme ile birlikte Şirketimiz, kendisi ve/veya pay sahibi olunması halinde diğer Koç Topluluğu şirketleri tarafından, hizmet döneminde Aykargo'ya şirketin faaliyetleri ve operasyonel ihtiyaçları dikkate alınarak 60 milyon Amerikan Doları'na kadar nakit sermaye konacağı yönündeki niyeti beyan etmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954013


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