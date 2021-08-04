***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.08.2021 19:38
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimi ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. İnsan Hakları Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Hediye ve Ağırlama Politikası , Tedarik Zinciri Uyum Politikası, Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası. İlgili politikalar adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır. www.aygaz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954844
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
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|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,4350
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8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18:05493,71
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|Açılış
|: 493,71
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|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4763
|8,4812
|% 0,91
|
|Euro
|10,0381
|10,0449
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,7478
|11,8067
|% 0,79
|
|Frank
|9,3102
|9,3662
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,28
|
|Altın Gr.
|494
|494
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,03
|
|B. Petrol
|70,72
|70,72
|-1,69
|