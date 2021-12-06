***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması, borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5 olarak belirlenmiş olup, Libor sonrası dönem için fiyatlama geçişi sözleşme kapsamında 30 Mart 2023'e kadar piyasa uygulamaları çerçevesinde sağlanacaktır. Kredinin yılsonuna kadar çekilmesi öngörülmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981303BIST