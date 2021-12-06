***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2021 19:19
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yatırım ve faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması, borçlanma yapısının çeşitlendirilmesi ve vadeye yayılması amacıyla 30.000.000 Amerikan Doları (USD) tutarında, üç yıl iki hafta vadeli, anapara vade sonu ödemeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır. Faiz oranı 6 aylık Libor + % 2,5 olarak belirlenmiş olup, Libor sonrası dönem için fiyatlama geçişi sözleşme kapsamında 30 Mart 2023'e kadar piyasa uygulamaları çerçevesinde sağlanacaktır. Kredinin yılsonuna kadar çekilmesi öngörülmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981303
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -0,2869
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2606
En Yüksek
|Değişim
|: -2,05%
|| -0,3192
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05775,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,73%
|| -13,69
|Açılış
|: 775,59
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5085
|13,5107
|% -2,08
|
|Euro
|15,1957
|15,2606
|% -2,05
|
|Sterlin
|17,8268
|17,9162
|% -2,24
|
|Frank
|14,5487
|14,6364
|% -2,02
|
|Riyal
|3,5899
|3,6079
|% -2,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|6,33
|
|Altın Gr.
|775
|775
|-14,61
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|2,12
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR