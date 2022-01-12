***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2022 17:44
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.
Anlaşmada özetle
- - İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.
- - İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.
- - İlk yıl için tüm sosyal yardımlar % 35 artırılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993188
BIST
17:312.066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 19,62
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
17:3113,7654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0415
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
17:3115,7241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0244
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7649
En Düşük
15,5761
17:31804,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,45
|Açılış
|: 804,66
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
810,08
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler17:31
|DOBUR
|118,80
|24.114.170
|% 10,00
|
|ORCAY
|39,92
|21.624.280
|% 9,97
|
|DMSAS
|11,26
|88.829.370
|% 9,96
|
|AYEN
|8,40
|62.953.472
|% 9,95
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|GEDZA
|19,44
|43.558.656
|% -7,87
|
|KRSTL
|4,20
|69.517.078
|% -7,69
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|CELHA
|8,55
|20.732.776
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,97
|6.244.461.279
|% 2,61
|
|SISE
|15,32
|3.160.048.421
|% 3,79
|
|THYAO
|26,94
|2.584.625.359
|% 0,15
|
|EREGL
|31,76
|2.314.494.930
|% 0,00
|
|GARAN
|11,85
|1.486.938.769
|% 0,59
|
|KRDMD
|12,97
|6.244.461.279
|% 2,61
|
|YKBNK
|3,87
|1.479.194.279
|% 3,20
|
|SISE
|15,32
|3.160.048.421
|% 3,79
|
|EKGYO
|2,38
|333.832.227
|% 0,42
|
|GARAN
|11,85
|1.486.938.769
|% 0,59
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7488
|13,7654
|% -0,30
|
|Euro
|15,7050
|15,7241
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,7328
|18,8267
|% -0,09
|
|Frank
|14,8728
|14,9624
|% -0,04
|
|Riyal
|3,6468
|3,6651
|% -0,49
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,52
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,05
|
|B. Petrol
|84,18
|84,18
|0,46
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:46ICBCT
Yüzde 5.20 oranında artışla 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 139, 674 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 51 artarak (% 0.86 ) 2, 298
-
17:45XU100
Endeks 2, 063 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 32, 526.00 milyon TL de
-
17:44EDATA
Yüzde 7.75 oranında artışla 19.33 lira fiyatla işlem gören hissede 348, 489 adet işlem
-
17:43KRDMA
Yüzde 7.27 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 296, 473 adet işlem