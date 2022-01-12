***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2021-31.08.2023 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından bildirilmiştir.Anlaşmada özetle- - İlk 6 ay için saat ücretlerine önce %10 oranında ücret zammı sonrasında 3,70 TL/saat maktu zam uygulanacaktır.- - İkinci altı ay için %30 (dönem enflasyonunun daha yüksek gerçekleşmesi durumunda aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), üçüncü ve dördüncü altı aylar için TÜFE oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır.- - İlk yıl için tüm sosyal yardımlar % 35 artırılmıştır. Kurban Bayramı yardımında ilave olarak, yıllık brüt ortalama 236 TL ek düzenleme yapılmıştır. İkinci yıl için artış oranı TÜFE olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993188BIST