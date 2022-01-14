***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.01.2022 18:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş(‘Sendeo')'nin sermayesinin 143.500.000 TL'den 423.500.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilmesine ve şirketimiz payına isabet eden 154.000.000 TL'lik rüçhan hakkının 77.000.000 TL tutarındaki kısmının işlemin tescili öncesinde, kalan tutarın ise 31.12.2022'ye kadar ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994197
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,5016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0804
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
18:0515,4110
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,1706
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3929
18:05789,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -5,97
|Açılış
|: 789,53
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
789,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4873
|13,5016
|% -0,59
|
|Euro
|15,3748
|15,4110
|% -1,09
|
|Sterlin
|18,4009
|18,4932
|% -0,81
|
|Frank
|14,7316
|14,8204
|% -0,73
|
|Riyal
|3,5869
|3,6049
|% -0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-2,30
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRSTL
Yüzde 5.34 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 643, 851 adet işlem
-
17:58DARDL
Yüzde 9.89 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 602, 449 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 077 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 198.00 milyon TL de
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde 7.20 oranında artışla 29.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 763 adet işlem