***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş(‘Sendeo')'nin sermayesinin 143.500.000 TL'den 423.500.000 TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilmesine ve şirketimiz payına isabet eden 154.000.000 TL'lik rüçhan hakkının 77.000.000 TL tutarındaki kısmının işlemin tescili öncesinde, kalan tutarın ise 31.12.2022'ye kadar ödenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994197BIST