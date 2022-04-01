***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2022 09:12
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (SPK Tebliği) 11'inci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetici görevini yürüten Finansman ve Risk Direktörü Şebnem Yücel'in 01.04.2022 tarihi itibarıyla Koç Topluluğu bünyesinde başka bir göreve atanmış olması sebebiyle, kendisinin yerine Tebliğ'de öngörülen faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü olarak çalışan Ali Sencer Turunç atanmıştır.
İletişim bilgileri aşağıdadır
Ali Sencer Turunç
Unvanı: Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü
SPK Tebliği Kapsamında Görevi: Yatırımcı İlişkileri ile Görevli Yönetici
Telefon: 0 212 354 17 53
e-mail: sencer.turunc@aygaz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014851
BIST
18:052.233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
0
En Düşük
0
18:0514,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0132
|Açılış
|: 14,6680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6890
En Düşük
14,6377
18:0516,2452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0048
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,2783
En Düşük
16,2218
18:05914,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,27
|Açılış
|: 914,00
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAHOL
|17,55
|389.313.147
|% 4,46
|
|YONGA
|23,24
|220.791
|% 1,11
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,00
|22.933.193
|% 0,00
|
|YUNSA
|18,68
|13.844.111
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,80
|97.912.525
|% 0,00
|
|SNGYO
|7,00
|22.933.193
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,59
|29.700.585
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|THYAO
|32,26
|4.696.844.433
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|SISE
|15,21
|1.407.215.416
|% 0,00
|
|TUPRS
|214,40
|1.352.643.915
|% 0,00
|
|ODAS
|1,69
|478.478.041
|% 0,00
|
|GARAN
|12,20
|3.098.014.970
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,08
|911.197.161
|% 0,00
|
|KARSN
|5,50
|1.150.925.811
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|2.390.673.252
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6758
|14,6848
|% 0,09
|
|Euro
|16,2315
|16,2452
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,2049
|19,3012
|% -0,09
|
|Frank
|15,8325
|15,9279
|% 0,00
|
|Riyal
|3,8991
|3,9187
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.935
|-2,03
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,11
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59EUHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 730, 189 adet işlem
-
17:58MZHLD
Yüzde 6.85 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 225 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 56 artarak (% 0.08 ) 2, 008
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AYCES, ULUSE, YKSLN, PENTA, TURGG, KUYAS, MAALT
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17:57
LIDFA, TTKOM, KUYAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında