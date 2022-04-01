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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2022 09:12
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (SPK Tebliği) 11'inci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetici görevini yürüten Finansman ve Risk Direktörü Şebnem Yücel'in 01.04.2022 tarihi itibarıyla Koç Topluluğu bünyesinde başka bir göreve atanmış olması sebebiyle, kendisinin yerine Tebliğ'de öngörülen faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü olarak çalışan Ali Sencer Turunç atanmıştır.
İletişim bilgileri aşağıdadır
Ali Sencer Turunç
Unvanı: Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü
SPK Tebliği Kapsamında Görevi: Yatırımcı İlişkileri ile Görevli Yönetici
Telefon: 0 212 354 17 53
e-mail: sencer.turunc@aygaz.com.tr





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014851


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAHOL 17,55 389.313.147 % 4,46  
YONGA 23,24 220.791 % 1,11  
YUNSA 18,68 13.844.111 % 0,00  
TSPOR 5,80 97.912.525 % 0,00  
SNGYO 7,00 22.933.193 % 0,00  
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Euro 16,2315 16,2452 % -0,03  
Sterlin 19,2049 19,3012 % -0,09  
Frank 15,8325 15,9279 % 0,00  
Riyal 3,8991 3,9187 % 0,03  
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Altın Ons 1.935 1.935 -2,03  
Altın Gr. 913 913 -0,39  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,80 24,82 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,72 0,02  
B. Petrol 104 104 -1,11  
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