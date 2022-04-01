***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (SPK Tebliği) 11'inci maddesinde öngörülen Yatırımcı İlişkileri Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetici görevini yürüten Finansman ve Risk Direktörü Şebnem Yücel'in 01.04.2022 tarihi itibarıyla Koç Topluluğu bünyesinde başka bir göreve atanmış olması sebebiyle, kendisinin yerine Tebliğ'de öngörülen faaliyetleri yürütmek üzere Şirketimizde tam zamanlı yönetici olarak Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü olarak çalışan Ali Sencer Turunç atanmıştır.İletişim bilgileri aşağıdadırAli Sencer TurunçUnvanı: Kurumsal Finansman ve Strateji DirektörüSPK Tebliği Kapsamında Görevi: Yatırımcı İlişkileri ile Görevli YöneticiTelefon: 0 212 354 17 53e-mail: sencer.turunc@aygaz.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014851BIST