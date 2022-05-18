***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.05.2022 18:34
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimi ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. Etik İlkeler
Toplumsal Yatırım Politikası
Uyum Politikası
Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası
İhbar Politikası
İlgili politikalar adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır. www.aygaz.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031272
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,9379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0358
|Açılış
|: 16,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
18:0516,7559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
18:05934,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 5,84
|Açılış
|: 933,48
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,24
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORCAY
|21,90
|133.339.157
|% 9,99
|
|NIBAS
|9,70
|32.006.672
|% 9,98
|
|ULUSE
|192,00
|44.550.627
|% 9,97
|
|SELVA
|10,60
|22.875.556
|% 9,96
|
|ARMDA
|131,40
|1.693.542
|% 9,96
|
|LKMNH
|16,64
|21.307.530
|% -9,96
|
|ULUUN
|12,65
|308.307.906
|% -9,96
|
|SMRTG
|23,12
|195.965.789
|% -7,30
|
|MNDRS
|3,30
|42.404.719
|% -7,30
|
|GLBMD
|7,01
|6.034.750
|% -7,15
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,76
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 3,31
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 4,54
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9243
|15,9378
|% 0,22
|
|Euro
|16,7268
|16,7524
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,7481
|19,8472
|% -0,34
|
|Frank
|16,0819
|16,1788
|% 0,86
|
|Riyal
|4,2416
|4,2629
|% 0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,07
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,35
|
|Cumhuriyet
|6.235
|6.329
|71,00
|
|Tam
|6.201
|6.357
|65,64
|
|Yarım
|2.997
|3.075
|31,75
|
|Çeyrek
|1.503
|1.538
|15,88
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,51
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,00
|-0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DOGUB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 663, 760 adet işlem
-
17:58OYAKC
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 10.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 539, 823 adet işlem
-
17:57OZRDN
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 10.57 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 320 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 81 kaybederek (% -0.26 ) 2, 645
-
17:56XU100
Endeks 2, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 30, 418.00 milyon TL de