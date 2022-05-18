***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in uyum alanındaki risklerinin daha etkin yönetimi ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanındaki uyum çalışmaları kapsamında aşağıda sayılan politikaların kabulüne karar verilmiştir. Etik İlkelerToplumsal Yatırım PolitikasıUyum PolitikasıYaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikasıİhbar Politikasıİlgili politikalar adresindeki internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır. www.aygaz.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031272BIST