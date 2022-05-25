***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 18:21
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinde %50 paya sahip olduğumuz Bangladeş'te kurulu iş ortaklığımız United LPG Ltd.'nin sermayesinin 2.140.000.000 Bangladeş Takası'ndan ("BDT") 3.260.000.000 BDT'ye yükseltilmesine karar verilmiş olup, Yönetim Kurulumuz tarafından söz konusu 1.120.000.000 BDT (yaklaşık 12.000.000 USD) sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilerek, 560.000.000 BDT'nin (yaklaşık 6.100.000 USD) Şirketimizce 30 Haziran 2022 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032469
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,74
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.456
En Düşük
2.421
18:0516,3659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,2440
18:0517,5843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1148
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4329
18:05972,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,86
|Açılış
|: 972,91
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
965,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|26,18
|129.547.652
|% 10,00
|
|MPARK
|33,24
|32.144.937
|% 9,99
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|UFUK
|38,62
|1.020.034
|% 9,97
|
|RODRG
|16,00
|3.856.679
|% 9,97
|
|KZBGY
|75,15
|48.808.458
|% -9,95
|
|NUGYO
|5,00
|231.934.852
|% -9,91
|
|MEPET
|3,67
|42.862.963
|% -9,83
|
|MMCAS
|2,49
|145.287
|% -6,39
|
|HUNER
|2,57
|76.133.734
|% -5,51
|
|THYAO
|44,46
|6.082.092.082
|% 4,22
|
|SISE
|20,90
|2.716.423.873
|% -0,67
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|ARCLK
|81,25
|1.782.989.326
|% 9,21
|
|KOZAL
|193,70
|1.710.241.092
|% 3,42
|
|KARSN
|6,40
|1.886.624.341
|% 9,97
|
|SKBNK
|1,33
|338.521.833
|% 5,56
|
|YKBNK
|4,55
|866.397.101
|% 0,66
|
|HALKB
|5,53
|1.001.444.369
|% -2,30
|
|DOHOL
|3,76
|660.098.052
|% 3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3343
|16,3672
|% 0,02
|
|Euro
|17,5278
|17,5885
|% 0,68
|
|Sterlin
|20,4964
|20,5992
|% -0,10
|
|Frank
|16,9561
|17,0583
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3445
|4,3663
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,29
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|6.460
|6.559
|-10,00
|
|Tam
|6.432
|6.594
|-10,70
|
|Yarım
|3.109
|3.190
|-5,18
|
|Çeyrek
|1.559
|1.595
|-2,59
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,02
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,99
|