***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 17 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında Şirketimizde Genel Müdür görevinde bulunan Sayın Gökhan Tezel'in 14 Nisan 2023 tarihi itibari ile emeklilik nedeniyle ayrılacak olması sebebi ile boşalacak bu pozisyona Koç Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Sayın Melih Poyraz'ın 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125972BIST