***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2024 12:02
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan Toplu İş Sözleşmesi müzakere sürecinde,Türk Metal Sendikası tarafından tüp imalatı yapan Gebze İşletmemiz için, grev uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere Grev Kararı alındığı Şirketimize bildirilmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238846
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BIST En Aktif Hisseler13:18
|OZSUB
|27,50
|58.015.409
|% 10,00
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|DOGUB
|20,30
|125.955.382
|% 9,97
|
|PKENT
|242,80
|123.704.813
|% 9,96
|
|CATES
|55,75
|647.651.550
|% 9,96
|
|KBORU
|67,00
|242.542.895
|% 9,93
|
|BEGYO
|4,41
|432.273.269
|% -9,82
|
|KERVN
|0,91
|308.379
|% -7,14
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|KRSTL
|12,44
|102.932.287
|% -6,82
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|DIRIT
|11,11
|291.026
|% -6,64
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|KRGYO
|37,16
|47.078.400
|% -6,16
|
|AKBNK
|41,70
|3.509.449.917
|% 1,41
|
|YKBNK
|22,34
|3.254.327.991
|% -4,12
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|THYAO
|243,40
|2.563.665.171
|% -1,34
|
|GUBRF
|146,20
|2.356.458.737
|% 3,61
|
|ISCTR
|25,20
|2.284.042.072
|% -2,02
|
|YKBNK
|22,34
|3.254.327.991
|% -4,12
|
|ISCTR
|25,20
|2.284.042.072
|% -2,02
|
|BEGYO
|4,41
|432.273.269
|% -9,82
|
|AKBNK
|41,70
|3.509.449.917
|% 1,41
|
|EKGYO
|8,09
|547.501.405
|% -0,98
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,0908
|30,0966
|% 0,36
|
|Euro
|32,9789
|32,9902
|% -0,12
|
|Sterlin
|38,2513
|38,4431
|% 0,26
|
|Frank
|35,1057
|35,3172
|% 0,17
|
|Riyal
|7,9999
|8,0401
|% 0,33
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,93
|22,96
|% 0,66
|
|Platin
|927,17
|928,77
|% 0,66
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|Paladyum
|994,67
|997,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,73
|79,73
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.039,78
|2.040,03
|% 0,66
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