***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Pazarlama ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Sayın Rıdvan Uçar, OPET Petrolcülük A.Ş.'ye Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasından dolayı 1 Mart 2024 itibariyle görevinden ayrılacaktır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248609BIST