***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.05.2020 17:36
05.11.2019 06.11.2019 4,8478 19,4444 20,9103 3.878.239,99 Evet
2 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,6051 14,46 15,264 2.884.079,98 Evet
3 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,6879 10,7813 11,2253 2.150.319,98 Evet
4 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 2,2314 8,95 9,2553
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020
6 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021
7 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 80.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ82118 ISIN kodlu nominal 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 06.05.2020 tarihli üçüncü kupon ödemesi 2.150.319,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843086
BIST
17:5698.669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -68,65
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
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99.280
En Düşük
98.069
17:567,1918
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0607
17:567,7763
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17:56390,38
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|Açılış
|: 390,38
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|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.719.733
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.770.803
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|634.858
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|205.382
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|238.152
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|324.927.578
|% -9,94
|
|DEVA
|14,59
|54.074.415
|% -8,98
|
|ULUUN
|9,44
|333.063.554
|% -8,26
|
|CASA
|16,30
|350.000
|% -8,12
|
|KSTUR
|24,80
|7.440
|% -7,74
|
|KRDMD
|2,48
|943.866.352
|% 9,73
|
|GARAN
|8,09
|635.627.099
|% -0,61
|
|TSPOR
|5,50
|564.604.486
|% -4,01
|
|GUSGR
|3,21
|530.214.437
|% 8,08
|
|KOZAA
|12,42
|510.124.395
|% 4,19
|
|KRDMD
|2,48
|943.866.352
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,21
|530.214.437
|% 8,08
|
|KARSN
|1,85
|301.318.086
|% 6,94
|
|GSRAY
|2,59
|376.246.321
|% -2,63
|
|YKBNK
|2,11
|266.733.282
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8481
|8,8925
|% 0,80
|
|Frank
|7,3345
|7,3787
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9069
|1,9165
|% 1,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.691
|-14,98
|
|Altın Gr.
|390
|391
|2,14
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.550
|10,10
|
|Tam
|2.571
|2.617
|14,40
|
|Yarım
|1.255
|1.279
|7,00
|
|Çeyrek
|626
|640
|3,60
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|30,05
|30,05
|-0,92
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