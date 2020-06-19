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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

19.06.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAYGZ62110 ISIN kodlu 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin 4.kupon ödemesi ve 5. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ62110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.09.2019



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 22,48 112.509 % 9,98  
ULAS 3,76 9.489.642 % 9,94  
DAGI 5,76 39.383.531 % 9,92  
HALKB 6,11 1.179.074.668 % 9,89  
HALKS 4,37 430.916 % 9,80  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4410 8,4833 % -0,60  
Frank 7,1686 7,2118 % -0,14  
Riyal 1,8208 1,8300 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.742 1.743 19,43  
Altın Gr. 383 384 3,72  
Cumhuriyet 2.492 2.508 21,70  
Tam 2.558 2.572 20,30  
Yarım 1.246 1.258 10,80  
Çeyrek 625 630 5,40  
Gümüş.Ons 17,64 17,67 0,28  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,06  
B. Petrol 42,02 42,02 0,51  
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