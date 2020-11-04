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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2020 18:02
GÜNCEL HABERLER



***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAYGZ82118 ISIN kodlu 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5.kupon ödemesi ve 6. kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 4,8478 19,4444 20,9103 3.878.239,99 Evet
2 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,6051 14,46 15,264 2.884.079,98 Evet
3 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,6879 10,7813 11,2253 2.150.319,98 Evet
4 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 2,2314 8,95 9,2553 1.785.119,99 Evet
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 2,3612 9,4708 9,8128 1.888.959,99 Evet
6 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 4,1406 16,6079 17,6722
7 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 80.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ82118 ISIN kodlu nominal 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 04.11.2020 tarihli beşinci kupon ödemesi 1.888.959,99 TL olarak gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886192


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Yarım 1.654 1.697 -14,62  
Çeyrek 829 848 -7,31  
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Gümüş Gr. 6,47 6,48 -0,04  
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