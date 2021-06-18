***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZ62110 ISIN kodlu 90.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 8.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 18.06.2021Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZ62110Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 20.06.2019Vade Başlangıç Tarihi 21.06.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 90.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 6,4447 25,8496 28,4678 5.800.229,98 Evet2 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 4,049 16,2405 17,2576 3.644.100 Evet3 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,9302 11,7528 12,2817 2.637.179,98 Evet4 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,5197 10,1063 10,4964 2.267.729,98 Evet5 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,1246 8,5218 8,7982 1.912.139,97 Evet6 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,3034 13,25 13,9236 2.973.059,98 Evet7 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,2188 16,9217 18,027 3.796.919,97 Evet8 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,6564 18,6766 20,0274 4.190.759,98 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 90.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62110 ISIN kodlu tahvilin 18.06.2021 tarihli nominal 90.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve sekizinci kupon ödemesi 4.190.759,98 TL olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943153BIST