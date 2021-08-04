***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.08.2021 18:16
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZ82118 ISIN kodlu 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin itfa ve 8.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.11.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ82118
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 06.08.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2019
Vade Başlangıç Tarihi 07.08.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 80.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.11.2019 05.11.2019 06.11.2019 4,8478 19,4444 20,9103 3.878.239,99 Evet
2 05.02.2020 04.02.2020 05.02.2020 3,6051 14,46 15,264 2.884.079,98 Evet
3 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 2,6879 10,7813 11,2253 2.150.319,98 Evet
4 05.08.2020 04.08.2020 05.08.2020 2,2314 8,95 9,2553 1.785.119,99 Evet
5 04.11.2020 03.11.2020 04.11.2020 2,3612 9,4708 9,8128 1.888.959,99 Evet
6 03.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 4,1406 16,6079 17,6722 3.312.479,99 Evet
7 05.05.2021 04.05.2021 05.05.2021 4,613 18,5025 19,8279 3.690.400 Evet
8 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 5,111 20,5 22,1323 4.088.800 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 80.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ82118 ISIN kodlu nominal 80.000.000 TL tutarındaki tahvilin 04.08.2021 tarihli nominal 80.000.000 TL tutarındaki ana para itfası ve sekizinci kupon ödemesi 4.088.800 TL olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954788
BIST