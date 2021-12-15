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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.12.2021 19:04
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022
3 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022
4 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022
5 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
6 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023
7 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
8 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.05.2021 ve 26/763 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 725 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, BIST TLREF referans oran üzerine 215 bps ek getirili, 11.12.2023 itfa tarihli, TRSAYGZA2312 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 180,000,000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 15.12.2021 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 16.12.2021 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983543


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CEOEM 14,96 65.175.521 % 10,00  
DOGUB 3,85 3.372.636 % 10,00  
PKENT 5.512,10 4.348.843 % 10,00  
TETMT 275,00 6.138.052 % 10,00  
ISKUR 664.400,00 1.974.800 % 10,00  
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Sterlin 19,5510 19,6491 % 3,03  
Frank 15,9196 16,0155 % 2,65  
Riyal 3,9308 3,9505 % 2,75  
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Altın Ons 1.779 1.779 7,70  
Altın Gr. 845 845 25,80  
Cumhuriyet 5.592 5.676 184,00  
Tam 5.562 5.706 183,54  
Yarım 2.688 2.760 88,79  
Çeyrek 1.348 1.380 44,39  
Gümüş.Ons 22,08 22,10 0,14  
Gümüş Gr. 10,47 10,48 0,31  
B. Petrol 74,47 74,47 0,77  
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