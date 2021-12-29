***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.12.2021 18:36
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZ62318 ISIN kodlu 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 720
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ62318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 5,1175 20,7543 22,4346 5.117.499,86 Evet
2 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 4,4362 17,9913 19,2481 4.436.199,89 Evet
3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022
6 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
7 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
8 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62318 ISIN kodlu nominal 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 29.12.2021 tarihli ikinci kupon ödemesi 4.436.199,89 TL ve ikinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 4,4362 olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986981
BIST