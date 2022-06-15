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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.06.2022 18:49
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSAYGZA2312 ISIN kodlu 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 2. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 725
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZA2312
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 15.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 180.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 16.03.2022 15.03.2022 16.03.2022 4,1259 16,7328 17,8177 7.426.620 Evet
2 15.06.2022 14.06.2022 15.06.2022 4,0956 16,4274 17,4684 7.372.079,99 Evet
3 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022
4 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022
5 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
6 12.06.2023 09.06.2023 12.06.2023
7 11.09.2023 08.09.2023 11.09.2023
8 11.12.2023 08.12.2023 11.12.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)" 14.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZA2312 ISIN kodlu nominal 180.000.000 TL tutarındaki tahvilin 15.06.2022 tarihli ikinci kupon ödemesi 7.372.079,99 TL ve ikinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 4,0956 olarak gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037523


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Yarım 3.293 3.343 23,00  
Çeyrek 1.649 1.671 11,00  
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