***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 09.05.2023Vade (Gün Sayısı) 281Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,51Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAYGZ52316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 1Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 09.05.2023 08.05.2023 09.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.05.2023 08.05.2023 09.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)" 14.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 ve 37/1053 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 281 gün vadeli, vade sonunda %25,64 kupon ödemeli, 09.05.2023 itfa tarihli, TRFAYGZ52316 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 100.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 29.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 01.08.2022 tarihinde gerçekleşecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049389BIST