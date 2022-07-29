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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.07.2022 18:07
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 09.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 281
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 33,30
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 34,51
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAYGZ52316
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 29.07.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.07.2022
Vade Başlangıç Tarihi 01.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 09.05.2023 08.05.2023 09.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.05.2023 08.05.2023 09.05.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)" 14.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.07.2022 ve 37/1053 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 281 gün vadeli, vade sonunda %25,64 kupon ödemeli, 09.05.2023 itfa tarihli, TRFAYGZ52316 ISIN kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 100.000.000 TL olarak kesinleşmiş ve satış işlemi 29.07.2022 tarihinde tamamlanmıştır. İşlemin takası 01.08.2022 tarihinde gerçekleşecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049389


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