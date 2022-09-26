***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSAYGZ62318 ISIN kodlu 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5.kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 20.05.2021İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 22.06.2023Vade (Gün Sayısı) 720Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 1,40Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAYGZ62318Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 01.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 5,1175 20,7543 22,4346 5.117.499,86 Evet2 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 4,4362 17,9913 19,2481 4.436.199,89 Evet3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 3,913 15,8695 16,8438 3.912.999,91 Evet4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 3,8829 15,7475 16,7066 3.882.899,85 Evet5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 3,828 15,3539 16,2619 3.827.999,93 Evet6 23.12.2022 22.12.2022 23.12.20227 24.03.2023 23.03.2023 24.03.20238 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)" 14.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarAygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62318 ISIN kodlu nominal 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 26.09.2022 tarihli beşinci kupon ödemesi 3.827.999,93 TL ve beşinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 3,8280 olarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065371BIST