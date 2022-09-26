***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.09.2022 19:02
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSAYGZ62318 ISIN kodlu 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 5.kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Düzeltme bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.04.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 20.05.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 22.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 720
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 1,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAYGZ62318
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 5,1175 20,7543 22,4346 5.117.499,86 Evet
2 29.12.2021 28.12.2021 29.12.2021 4,4362 17,9913 19,2481 4.436.199,89 Evet
3 29.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 3,913 15,8695 16,8438 3.912.999,91 Evet
4 27.06.2022 24.06.2022 27.06.2022 3,8829 15,7475 16,7066 3.882.899,85 Evet
5 26.09.2022 23.09.2022 26.09.2022 3,828 15,3539 16,2619 3.827.999,93 Evet
6 23.12.2022 22.12.2022 23.12.2022
7 24.03.2023 23.03.2023 24.03.2023
8 22.06.2023 21.06.2023 22.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. Uzun Vadeli Ulusal Notu "AA+(Tr) / (Stabil Görünüm)", Kısa Vadeli Ulusal Notu "J1+(Tr) / (Stabil Görünüm)" 14.06.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Aygaz A.Ş. tarafından ihraç edilen TRSAYGZ62318 ISIN kodlu nominal 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin 26.09.2022 tarihli beşinci kupon ödemesi 3.827.999,93 TL ve beşinci kupon ödemesine ilişkin faizi % 3,8280 olarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065371
BIST