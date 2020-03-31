***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMUSTAFA RAHMİ KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 27.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı, Yürütme Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet 1.41 Hissedar Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi BaşkanıMEHMET ÖMER KOÇ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 27.03.1996 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiALEXANDRE FRANÇOİS J PICCIOTTO Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 13.07.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Orfim Genel Müdürü (Fransa) Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yürütme Komitesi ÜyesiBÜLENT BULGURLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 24.04.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Üyesi, Yürütme Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Risk Yönetim Komitesi ÜyesiLEVENT ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.03.2015 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Koç Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır -YAĞIZ EYÜBOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.04.2016 İcrada Görevli Değil Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Koç Holding Enerji Grubu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKUTSAN ÇELEBİCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıKEMAL EGE CANSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Danışman, Yazar Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951 Değerlendirildi Hayır -ŞADAN KAPTANOĞLU DİKİCİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi, Risk Yönetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818951 Değerlendirildi Hayır Risk Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833667BIST