***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.09.2021 18:19
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 98.000.000,00 98.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 83.000.000,00 83.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.) Kargo Taşıma/Dağıtım 143.500.000,00 78.925.000,00 TRY 55 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirak
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950.000.000,00 471.363.816,52 TRY 49,62 İştirak
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş Ortaklığı
United LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 1.120.000.000,00 560.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961544
BIST