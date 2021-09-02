***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAnadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 98.000.000,00 98.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 83.000.000,00 83.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.) Kargo Taşıma/Dağıtım 143.500.000,00 78.925.000,00 TRY 55 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirakEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950.000.000,00 471.363.816,52 TRY 49,62 İştirakOpet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş OrtaklığıUnited LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 1.120.000.000,00 560.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961544BIST