***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
29.12.2021 18:38
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 180.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986984
BIST
18:051.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.847
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.901
En Düşük
1.829
18:0512,9241
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,2649
|Açılış
|: 12,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9600
|
12,9472
En Düşük
12,5412
18:0514,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 0,3010
|Açılış
|: 14,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4600
|
14,6881
En Düşük
14,2412
18:05744,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 9,61
|Açılış
|: 744,48
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
749,41
En Düşük
727,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|38,50
|3.082.840
|% 10,00
|
|ENKAI
|15,34
|138.390.850
|% 9,96
|
|GLRYH
|2,76
|48.189.193
|% 9,96
|
|RTALB
|22,52
|136.415.026
|% 9,96
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|KLNMA
|17,50
|811.042
|% -42,43
|
|SEYKM
|12,36
|18.797.558
|% -9,98
|
|ULUSE
|60,40
|2.182.674
|% -9,85
|
|NUGYO
|5,70
|108.683.848
|% -8,06
|
|OYYAT
|46,26
|33.470.848
|% -7,85
|
|EREGL
|29,28
|2.048.463.236
|% 5,25
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|THYAO
|21,08
|1.649.292.813
|% 2,93
|
|SASA
|53,35
|1.575.105.857
|% 1,04
|
|SISE
|13,85
|1.439.521.753
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,20
|679.490.875
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|902.137.786
|% 0,58
|
|GARAN
|11,44
|1.850.980.892
|% 1,78
|
|NTHOL
|5,97
|844.181.295
|% 9,94
|
|TSKB
|1,44
|182.510.051
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8783
|12,9560
|% 2,34
|
|Euro
|14,6241
|14,6863
|% 2,08
|
|Sterlin
|17,2931
|17,3798
|% 1,57
|
|Frank
|13,9890
|14,0732
|% 1,42
|
|Riyal
|3,4165
|3,4336
|% 1,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,77
|
|Altın Gr.
|744
|744
|9,54
|
|Cumhuriyet
|4.982
|5.057
|335,00
|
|Tam
|4.956
|5.085
|338,38
|
|Yarım
|2.395
|2.460
|163,69
|
|Çeyrek
|1.201
|1.230
|81,84
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|9,38
|9,39
|0,08
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|0,07
|