***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
10.02.2022 19:26
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 180.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 150.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN TEZEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
GÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
FİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
AYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
RIDVAN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ESRA TOPKOÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 98.000.000,00 98.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 83.000.000,00 83.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.) Kargo Taşıma/Dağıtım 423.500.000,00 232.925.000,00 TRY 55 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirak
Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950.000.000,00 471.363.816,52 TRY 49,62 İştirak
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş Ortaklığı
United LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 1.120.000.000,00 560.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000977
BIST