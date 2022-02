***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 180.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 150.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN TEZEL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriGÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriFİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriAYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri DirektörüRIDVAN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriESRA TOPKOÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAnadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 98.000.000,00 98.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 83.000.000,00 83.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. (eski unvanı Aygaz Aykargo Dağıtım Hizmetleri A.Ş.) Kargo Taşıma/Dağıtım 423.500.000,00 232.925.000,00 TRY 55 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirakEntek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik 950.000.000,00 471.363.816,52 TRY 49,62 İştirakOpet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş OrtaklığıUnited LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 1.120.000.000,00 560.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığı