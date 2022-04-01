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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2022 09:37
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Gökhan Dizemen Genel Müdür Yardımcısı- Mali 01.01.2021 0212 354 1515 gokhan.dizemen@aygaz.com.tr
Ali Sencer Turunç Kurumsal Finansman ve Strateji Direktörü 01.04.2022 0212 354 1753 sencer.turunc@aygaz.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 210907
Selin Sanver Nasuhoğlu Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 01.01.2012 0212 354 1659 selin.sanver@aygaz.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014866


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAHOL 17,55 389.313.147 % 4,46  
YONGA 23,24 220.791 % 1,11  
YUNSA 18,68 13.844.111 % 0,00  
VKGYO 1,91 23.757.057 % 0,00  
SKTAS 3,33 18.024.467 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6793 14,6850 % 0,09  
Euro 16,2260 16,2425 % -0,05  
Sterlin 19,2167 19,3130 % -0,03  
Frank 15,8381 15,9335 % 0,04  
Riyal 3,9006 3,9202 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -1,27  
Altın Gr. 913 914 -0,11  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,81 24,83 0,02  
Gümüş Gr. 11,71 11,73 0,03  
B. Petrol 104 104 -1,06  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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