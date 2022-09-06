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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.09.2022 17:51
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 180.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 150.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 06.07.2022 06.07.2023 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 0,01 TRY 219800767 TRY 100 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 148.000.000,00 148.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 133.000.000,00 133.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Taşıma/Dağıtım 503.500.000,00 276.925.000,00 TRY 55 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirak
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş Ortaklığı
United LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 3.260.000.000,00 1.630.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060666


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Cumhuriyet 6.740 6.842 9,00  
Tam 6.775 6.865 53,00  
Yarım 3.301 3.351 20,00  
Çeyrek 1.656 1.678 12,00  
Gümüş.Ons 18,08 18,10 -0,08  
Gümüş Gr. 10,60 10,62 -0,04  
B. Petrol 92,87 92,87 -2,87  
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