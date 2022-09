***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriOrtaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin BilgiSermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon KullanıcısıTahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 180.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 150.000.000,00 TRY Yurtiçi 20.05.2021 20.05.2022 Nitelikli Yatırımcıya SatışTahvil 100.000.000,00 TRY Yurtiçi 06.07.2022 06.07.2023 Nitelikli Yatırımcıya SatışSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Nama 0,01 TRY 219800767 TRY 100 Yok İşlem GörüyorBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAnadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 148.000.000,00 148.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 133.000.000,00 133.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAkpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Taşıma/Dağıtım 503.500.000,00 276.925.000,00 TRY 55 Bağlı OrtaklıkEnerji Yatırımları A.Ş. Enerji 2.347.000.000,00 469.400.000,00 TRY 20,00 İştirakOpet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50,00 İş OrtaklığıUnited LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 3.260.000.000,00 1.630.000.000,00 BDT 50,00 İş Ortaklığı