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***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2023 18:23
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Anadoluhisarı Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 61.000.000,00 61.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kandilli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 62.500.000,00 62.500.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuleli Tankercilik A.Ş. Gemi işletme 148.000.000,00 148.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Kuzguncuk TankercilikA.Ş. Gemi işletme 27.000.000,00 27.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Bal Kaynak Su İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş Su ticareti 133.000.000,00 133.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Akpa Dayanıklı Tüketim LPG ve Akaryakıt Ürünleri Pazarlama A.Ş. Pazarlama 5.000.000,00 5.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz Toptan Satış A.Ş. Doğal gaz 33.000.000,00 33.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Aygaz Doğal Gaz İletim A.Ş. Doğal gaz 9.000.000,00 9.000.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. Kargo Taşıma/Dağıtım 1.688.500.000,00 928.675.000,00 TRY 55 Bağlı Ortaklık
Enerji Yatırımları A.Ş. Enerji 1.000.000,00 200.000,00 TRY 20 İştirak
Opet Aygaz Gayrimenkul A.Ş. Gayrimenkul 250.000.000,00 125.000.000,00 TRY 50 İş Ortaklığı
United Aygaz LPG Ltd. LPG temini, dolumu ve dağıtımı 5.844.000.000,00 2.922.000.000,00 BDT 50 İş Ortaklığı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224171


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TURGG 605,00 50.807.495 % 10,00  
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Riyal 7,7006 7,7392 % 0,18  
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Paladyum 944,46 948,60 % 0,66  
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