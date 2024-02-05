***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2024 08:59
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MELİH POYRAZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
GÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
FİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
AYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri Direktörü
RIDVAN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu Üyelikleri
ESRA TOPKOÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü -
GÖKHAN BURAK GÜRBÜZ Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Gebze İşletmesi Fabrika Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246589
BIST