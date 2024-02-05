***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMELİH POYRAZ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriGÖKHAN DİZEMEN Genel Müdür Yardımcısı (Mali) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriFİKRET COŞAR Genel Müdür Yardımcısı (Satış) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık / İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriAYŞE ABAMOR BİLGİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik ve Yatırımlar) Üst Düzey Yönetici Tedarik Zinciri DirektörüRIDVAN UÇAR Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve İnovasyon) Üst Düzey Yönetici - Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriELİFCAN YAZGAN Tedarik Zinciri Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Müdürü Aygaz Bağlı Ortaklık/ İştiraklerinde Yön. Kurulu ÜyelikleriESRA TOPKOÇ İnsan Kaynakları Direktörü Üst Düzey Yönetici İnsan Kaynakları Müdürü -GÖKHAN BURAK GÜRBÜZ Üretim Direktörü Üst Düzey Yönetici Gebze İşletmesi Fabrika Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246589BIST