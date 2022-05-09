***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.05.2022 07:40
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/05/2022
Karar Sayısı
979
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARINizce hazırlanan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlar ile uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide özet finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara dönem Faaliyet Raporu'nun, SPK düzenlemeleri doğrultusunda •Tarafımızca incelendiğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, •Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Kutsan ÇELEBİCAN
Şadan Kaptanoğlu Dikici
Gökhan Dizemen
Denetimden SorumluDenetimden Sorumlu Genel Müdür Yard. Komite Başkanı Komite Üyesi (Mali)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027604
BIST
11:352.488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 22,61
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
11:3515,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1536
|Açılış
|: 15,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2386
En Düşük
15,0772
11:3516,1257
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1846
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1329
En Düşük
15,9282
11:35911,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 12,29
|Açılış
|: 911,75
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
912,00
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler11:35
|IMASM
|24,12
|15.529.252
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|20.809.967
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.288.803
|% 9,73
|
|ERBOS
|122,90
|129.672.611
|% 8,57
|
|GMTAS
|3,02
|8.830.121
|% -8,48
|
|GEDZA
|25,24
|33.237.645
|% -7,95
|
|KARSN
|5,12
|407.191.008
|% -6,23
|
|TEZOL
|17,58
|58.129.726
|% -6,09
|
|INDES
|9,36
|27.687.816
|% -4,49
|
|SISE
|19,64
|1.174.412.441
|% 1,97
|
|KRDMD
|16,42
|808.963.977
|% 0,55
|
|THYAO
|42,66
|801.312.196
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,81
|795.183.511
|% 4,85
|
|EREGL
|34,18
|794.018.306
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,81
|795.183.511
|% 4,85
|
|YKBNK
|4,88
|402.009.562
|% 0,41
|
|KARSN
|5,12
|407.191.008
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,75
|263.694.286
|% 1,63
|
|AKBNK
|8,72
|525.730.543
|% 0,69
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2239
|15,2386
|% 1,02
|
|Euro
|16,1032
|16,1257
|% 1,16
|
|Sterlin
|18,7223
|18,8162
|% 0,96
|
|Frank
|15,2694
|15,3613
|% 1,00
|
|Riyal
|4,0458
|4,0661
|% 0,90
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,73
|
|Altın Gr.
|912
|912
|12,48
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.097
|6.252
|16,73
|
|Yarım
|2.947
|3.024
|8,09
|
|Çeyrek
|1.478
|1.512
|4,05
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,75
|
Seans Raporu
11:35
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11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 57 artarak (% 1.37 ) 2, 772
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11:50
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11:50XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 04 üstünde . İşlem hacmi 13, 035.00 milyon TL de
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11:50OYAYO
Yüzde 5.68 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 149 adet işlem
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11:49LIDFA
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 770, 746 adet işlem