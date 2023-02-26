***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAygaz A.Ş.'nin 2022 yılı faaliyet raporunda yer alan Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı ekte pdf olarak yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116971BIST